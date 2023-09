Flamengo anuncia a demissão do técnico Jorge Sampaoli

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF

As críticas ao treinador vinham se acumulando nas últimas semanas e deixaram a situação dele no clube insustentável. Tanto o desempenho dentro de campo quanto o relacionamento com os atletas fora das quatro linhas eram apontados como pontos negativos do seu trabalho.

O último compromisso foi o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, que terminou com o título da Copa do Brasil nas mãos do Tricolor. Sendo assim, ele deixa o clube após 39 partidas e nenhum título conquistado. No período, foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Sampaoli chegou ao Flamengo em abril de 2023, após a demissão de Vitor Pereira. Com um estilo de jogo diferente do português, o técnico chegou com prestígio ao Rio de Janeiro, já que teve passagens memoráveis por Santos e Atlético-MG no futebol brasileiro.