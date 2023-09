Felipe Melo admite desempenho ruim após empate contra o Internacional

O Fluminense ficou no empate com o Internacional, no Maracanã. O resultado deixou a disputa pela semifinal da Libertadores ainda em aberto.

O zagueiro Felipe Melo admitiu que não teve um bom desempenho. O jogador acabou substituído no intervalo para a entrada de Marlon.

"Falando de mim, não fui bem tecnicamente. Fiquei abaixo das expectativas. Tive dois erros importantes. Como a equipe treina muito, quando errei, um companheiro conseguiu recuperar a bola", disse.