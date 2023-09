Falas controversas e espaço para a base: como foi a terceira passagem de Luxemburgo pelo Corinthians

Chegou ao fim a terceira passagem de Vanderlei Luxemburgo como técnico do Corinthians. A demissão do treinador foi anunciada na última quarta-feira, um dia após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

O trabalho de Luxa à frente do Timão foi recheado de polêmicas. Ele fez sua estreia na derrota para o Independiente del Valle, por 2 a 1, pela fase de grupos da Libertadores. Em meio a um momento conturbado, o técnico chegou a conversar com torcedores organizados do time e pediu paciência.

A equipe demorou a engrenar, mas enfim conseguiu uma vitória na oitava partida de Luxemburgo à frente do Timão. O Corinthians bateu o Fluminense naquela oportunidade, vencendo por 2 a 0, no seu estádio.