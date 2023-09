Ex-Corinthians e Flamengo, Guerrero bilha pela LDU na semifinal da Sul-Americana; veja números

Após passagens frustradas por Avaí e Racing, desde que deixou o Internacional em 2021, Paolo Guerrero parece finalmente ter conseguido ao menos se consolidar na LDU, visto que é titular quase absoluto, mesmo que ainda não seja o mesmo artilheiro que foi por Corinthians e Flamengo, no Brasil, e na Europa.

Com o resultado de 3 a 0, a LDU, que eliminou o São Paulo, pode perder por até dois gols de diferença na Argentina diante do Defensa y Justicia que avança à final da Copa Sul-Americana. Do outro lado da chave, Corinthians e Fortaleza decidem, no Castelão, quem será o outro finalista. Na ida, as equipes brasileiras empataram em 1 a 1, na Neo Química Arena, na capital paulista.