Escalação do Santos: Marcelo Fernandes faz treino tático de olho em decisão contra o Vasco

Desta forma, um possível time é com: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

O Alvinegro Praiano ainda não conta Steven Mendoza nas atividades. O atacante se recupera de um estiramento na panturrilha direita e é dúvida para a partida. Em compensação, o volante Rodrigo Fernández reforça a equipe após cumprir suspensão.

O elenco alvinegro volta aos treinos na sexta-feira.

O Peixe está na 18ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os cariocas estão em 15º, com 26.