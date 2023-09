Em conflito com Napoli, atacante Osimhen desperta interesse de gigante inglês e time de Neymar

Um dos grandes responsáveis pelo título italiano do Napoli na última temporada, o atacante nigeriano Victor Osimhen entrou em rota de colisão com o time após vídeos polêmicos publicados no Tik Tok da equipe. Com o conflito entre as duas partes, o jogador entrou na mira do Chelsea e também desperta interesse do Al Hilal, de acordo com veículos europeus.

Segundo o jornal inglês Talk SPORT, o técnico argentino Mauricio Pochettino não está contente com o início de temporada do Chelsea e quer um reforço para o setor ofensivo. O principal alvo seria o atacante de 24 anos, Osimhen.