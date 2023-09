Donos do Liverpool vendem parte do clube por mais de 1 bilhão de reais

Fenway Sports Group has today announced that global sports investment firm Dynasty Equity has completed a strategic common equity minority investment in Liverpool FC.

? Liverpool FC (@LFC) September 28, 2023

De acordo com o comunicado divulgado pela Liverpool, o investimento será utilizado para pagar dívidas bancárias contraídas durante a pandemia de Covid-19, despesas feitas para a reforma do estádio de Anfield, que está atrasada, construir o Centro de Treinamento AXA, recomprar o campo de treinamento de Melwood e aquisições durante a janela de transferências de verão.

"O Liverpool é um dos clubes de futebol mais emblemáticos do mundo, com uma base de fãs apaixonada e um alcance global significativo. A Dynasty tem o privilégio de apoiar o clube e trabalhar ao lado da FSG para aproveitar as enormes oportunidades de crescimento que temos pela frente", disse o CEO da Dynasty Equity, K. Don Cornwel.