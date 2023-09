Diniz elogia atuação do Fluminense contra o Inter, mas critica arbitragem: "Quero que seja justa"

O Fluminense ficou no empate com o Internacional na partida de ida da semifinal da Libertadores. O técnico Fernando Diniz elogiou a atuação da equipe, que atuou boa parte da partida com um jogador a menos após a expulsão do lateral direito Samuel Xavier. O comandante criticou a arbitragem do jogo.

"Fiquei contente com o que o Fluminense fez neste jogo. O ponto negativo foi a arbitragem. A gente espera que a arbitragem seja justa. Não quero benefício de nada, zero. Quero que a arbitragem seja justa", disse o comandante.

"Peço a vocês que vejam os lances. No primeiro lance do Samuel Xavier, o Valencia faz falta clara no Nino. Pode dizer que é jogo de Libertadores, mas o Samuel não merecia amarelo. Depois, quando ele expulsa, é expulso com uma convicção que me deixou até chateado com o Samuel. Quando vi depois, ele tirou o pé no lance", completou.