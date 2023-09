Destaque do Santos, Vinicius Fabri projeta quartas de final do Paulistão sub-15

O Santos se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista sub-15 após empatar em 1 a 1 com o Juventus. O Peixe saiu atrás, mas buscou o empate com Vinícius Fabri. O meia celebrou a vaga na próxima fase.

"Foi muito importante a classificação. Temos um bom time e sabemos da responsabilidade de jogar pelo Santos. Vamos nos concentrar e trabalhar firmes porque agora é mata-mata e cada erro pode custar muito. É um novo campeonato", disse o Menino da Vila.