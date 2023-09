Decisivo, Valencia é o vice-líder em participações em gols na Libertadores

Como de costume, Enner Valencia foi um dos destaques do empate em 2 a 2 entre Internacional e Fluminense. Apesar de ter passado em branco na ida da semifinal da Libertadores, o atacante deixou Alan Patrick em condições para anotar o segundo gol colorado.

Com isso, o equatoriano ampliou os seus números pelo mata-mata da principal competição continental da América do Sul. Na fase do torneio, o jogador balançou as redes em cinco oportunidades e distribuiu uma assistência.

De acordo com dados do Sofascore, Valencia precisa de 85 minutos para marcar. O atacante também soma 14 chutes, com oito no alvo, cinco passes decisivos e 21 duelos ganhos.