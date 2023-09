Dante vê Pré-Olímpico como chance ideal para Seleção voltar à boa fase: "Oportunidade ímpar"

Para definir os classificados para as Olimpíadas de Paris, em 2024, o Pré-Olímpico de vôlei masculino será disputado a partir do próximo dia 30, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Dante, vê o torneio como uma grande oportunidade para a equipe de Renan Dal Zotto retomar a boa fase, principalmente por estar jogando em frente a sua torcida.

"Uma oportunidade ímpar que eles terão. Lógico que as outras seleções também vão vir aqui para jogar, para ganhar, querem ir para a Olimpíada. Mas você ter uma oportunidade dentro de casa de reverter toda a situação é sensacional. Eu não tenho dúvida que eles lá dentro sabem dessa grandiosidade, desta oportunidade que eles vão ter. Pressão? Sim, como nós tivemos, passamos pressão e é natural que você tenha, até para sair da sua zona de conforto, mas eu espero e torço, vou torcer bastante para que nosso vôlei masculino esteja lá no ano que vem, assim como o feminino", completou Dante.

A má fase da Seleção gerou questionamentos acerca do trabalho de Renan Dal Zotto, que comanda a equipe desde 2017. Na avaliação de Dante, que além do ouro em 2004 também faturou a prata nas duas Olimpíadas seguintes, o resultado ruim no Sul-Americano pode até servir como motivação para uma melhora.

"Eu espero que o resultado do Sul-Americano possa trazer motivação para esse grupo. É um Pré-Olímpico dentro de casa, nós temos jogadores muito experientes, jogadores acostumados com decisão, jogadores acostumados com pressão, que acredito que eles estão sofrendo um pouco. Estão sendo pressionados para ter um resultado muito positivo neste pré-olímpico e é uma oportunidade até para eles, para esse grupo, reverter um pouco desta situação que foi criada, que está sendo criada desde o Sul-Americano, de algum tempo para cá", pontuou o ex-jogador.