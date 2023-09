Convocado por Diniz, André se destaca em números de bolas recuperadas e desarmes na Libertadores

Com o embate totalmente em aberto, o vencedor do segundo jogo avança para a grande decisão da Libertadores. Caso uma nova igualdade persista no placar agregado, a vaga para a final será definida nos pênaltis. O classificado enfrenta Palmeiras ou Boca Juniors, que fazem a outra semifinal.

Por fim, Fluminense e Internacional voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Antes disso, o Tricolor Carioca visita o Cuiabá, no próximo sábado, a partir das 18h30, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.