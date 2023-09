Com 'força máxima', Barcelona divulga relacionados para duelo com o Sevilla pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona divulgou a lista dos 21 jogadores relacionados para o duelo deste sábado diante do Sevilla pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Com relação aos convocados para o empate em 2 a 2 com o Mallorca, o técnico Xavi tem, novamente, apenas um desfalque, mas de peso: o meia Frenkie de Jong segue fora por conta de uma entorse no tornozelo direito sofrida há cerca de uma semana, na vitória diante do Celta de Vigo. O clube informou que o prazo de retorno depende da recuperação do atleta, mas veículos espanhóis afirmar que o holandês ficará fora de combate pelo menos até novembro.

De resto, o Barça vai com o que tem de melhor para pegar um adversário complicado. Confira a lista completa dos jogadores relacionados: