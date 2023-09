Com foco na bola parada, Grêmio faz penúltimo treino visando confronto diante do Fortaleza no Brasileiro

O Grêmio encerra a preparação para o embate contra o Leão do Pici na manhã desta sexta-feira. Depois da conclusão dos trabalhos e ajustados os últimos detalhes da escalação da equipe de Porto Alegre, grupo e comissão técnica viajam para o Ceará.

Grêmio e Fortaleza fazem duelo no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Se vencer, o Tricolor gaúcho pula para a vice-liderança e coloca pressão no Palmeiras, que joga no domingo, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino.

O time do Rio Grande do Sul está, neste momento, na terceira posição da competição nacional, com 43 pontos conquistados após 24 rodadas. Os comandados de Renato Gaúcho chegam confiantes para o jogo após vencer o Palmeiras, na Arena do Grêmio, por 1 a 0. O Fortaleza, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 38 marcadores.