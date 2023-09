Com experiência no Catar, Lucas Mendes se prepara para enfrentar Róger Guedes: "Chegou bem aqui"

Contratado pelo Al-Jaish em 2014, o zagueiro brasileiro Lucas Mendes chega em 2023/24 à sua décima temporada atuando no Catar. De lá pra cá, o "Senhor Catar" atuou em quatro equipes diferentes. Hoje no Al-Wakrah, atual quarto colocado na liga nacional, o defensor projetou o duelo contra o Al-Rayyan, atual líder, e que conta em seu elenco com brasileiros recém-chegados ao país, como Róger Guedes, Thiago Mendes e Gabriel Pereira.

"A gente tem um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada, que não está na primeira colocação da Liga à toa. Ótimos jogadores, muito bem armada. Esperamos um jogo muito difícil, mas estamos trabalhando bem para fazer um grande jogo e sair com a vitória", disse Lucas Mendes, elogiando o atacante ex-Corinthians.

"Róger Guedes é um excelente jogador, sabemos do destaque que ele teve no Brasil há pouco tempo. Chegou bem aqui no Catar, já fazendo grandes jogos, gols... Mas acho que a equipe toda do Al-Rayyan é qualificada, se reforçaram bem. Com certeza vai ser um grande jogo, esperamos que possamos vencer", comentou.