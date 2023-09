CBF anuncia convocação de Guilherme Arana para o lugar de Caio Henrique, cortado após lesão

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Caio Henrique sofreu uma entorse com lesão nos ligamentos do joelho esquerdo na última sexta-feira durante o a derrota do Monaco para o Nice por 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Francês. Na atual edição do torneio nacional, o atleta soma quatro assistências em seis jogos. Porém, o atleta terá que passar por cirurgia e só retornará aos gramados no final da temporada 2023/24.

Com as vitórias diante de Bolívia e Peru nas duas primeiras rodadas, a Seleção Brasileira lidera as Eliminatórias com seis pontos, os mesmos da Argentina, mas ficando à frente por conta do saldo de gols: 5 a 4. O duelo diante da Venezuela será disputado na Arena Pantanal e o jogo contra o Uruguai acontecerá no Estádio Centenário.