Cano valoriza empate do Fluminense com um a menos na semi da Libertadores: "Somos um time de guerreiros"

A semifinal da Copa Libertadores entre Fluminense e Internacional segue aberta. O confronto de ida terminou empatado por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Maracanã. Na saída do gramado, o atacante Germán Cano, que marcou os dois gols cariocas na partida, valorizou o resultado pelas circunstâncias do jogo.

"Jogo muito disputado, muito aberto. Jogamos com um a menos por mais de 50 minutos. Somos um time de guerreiros. O Inter é um time muito bom. Temos que manter o que fizemos, ir até a casa deles e buscar a vitória para ir à final", disse.

O Fluminense abriu o placar, mas sofreu com a expulsão do lateral direito Samuel Xavier, no fim do primeiro tempo. Os tricolores sofreram a virada, mas conseguiram arrancar o empate na reta final de partida.