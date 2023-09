Cano marca dois no empate entre Fluminense e Inter, e se isola como jogador com mais gols por clubes em 2023

Na atual temporada, o Fluminense não se contentou com o título do Campeonato Carioca e busca mais uma conquista. Na semifinal da Libertadores e brigando no Brasileirão, o Tricolor Carioca conta com a ajuda do goleador argentino Germán Cano, que chegou a 35 gols marcados no ano, para levantar mais um troféu.

Pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Internacional, no Maracanã, o atacante abriu o placar no primeiro tempo e garantiu o empate para os donos da casa na segunda etapa. Com os dois tentos, Cano se isolou na liderança da artilharia por clubes em 2023.