Brasileiro marca, e Roma é goleado pelo Genoa fora de casa no Italiano

Outros jogos da rodada

Em conclusão à sexta rodada do Campeonato Italiano, Frosinone Frosione e Fiorentina ficaram no empate em 1 a 1, no Stadio Benito Stirpe. Nicolás Gonçalves abriu o placar para o time de Florença, com Matías Soulé igualando para os mandantes.

Com o resultado, os comandados de Vincenzo Italiano estão na sétima posição, com 11 pontos, dois a menos que o rival, oitavo colocado do torneio. Na próxima rodada, os visitantes pegam o Cagliari, nessa segunda-feira, às 15h45, no Artemio Franchi.

Por fim, a partida entre Bologna e Monza, realizada no Stadio Brianteo, também não teve vencedores, terminando com um empate sem gols. No final do duelo, o time da cidade de Bolonha teve Alexis Saelemaekers expulso.