Benfica x Porto: veja horário, data e onde assistir o jogo que vale a liderença do Campeonato Português

"Isso já é história. Este jogo não tem nada a ver com os jogos das temporadas passadas. Nem tem nada a ver com o da Supertaça, ou com a nossa vitória no Dragão no ano passado. Vão ter um peso nulo. Será um jogo novo, um novo começo, desde o primeiro minuto tens de pensar no plano de jogo e a equipe que tiver capacidade para dominar e influenciar o jogo sairá vencedora. Espero que sejamos nós. Ambas as equipes vão estar preparadas e muito motivadas para dar tudo para no final obter os três pontos", disse.

Do outro lado, o técnico Sérgio Conceição afirmou que o Porto vai buscar a vitória mesmo fora de casa.