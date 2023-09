Barcelona x Sevilla: informações e onde assistir ao jogo da oitava rodada do Espanhol

Running into Matchday like... pic.twitter.com/N1P6XtYE6u

O Barcelona precisa da vitória para colocar pressão nos rivais e dormir na ponta. No entanto, o técnico Xavi Hernández destacou que os catalães terão tarefa complicada.

"Queremos voltar a vencer. Estaremos jogando em casa. O Sevilla é um rival difícil, atual campeão da Liga Europa. Só que queremos voltar ao rumo das vitórias", disse.

O treinador segue com o desfalque do meia Frenkie de Jong, com entorse no tornozelo direito, lesão sofrida no último dia 23, na vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Celta de Vigo.