Barcelona vai responder por acusação de suborno na Justiça Espanhola no "Caso Negreira"

Negreira e seu filho já testemunham perante ao Ministério Público. De acordo com antigo vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, não houve favorecimento ao clube da Catalunha e que esses pagamentos são referentes a um trabalho de assessoria, que consistia em explicar como os jogadores devem se comportar durante a partida diante dos árbitros.

Versão do Barcelona

O ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou que o pagamento acabou em 2018 devido a "um corte de gastos". Além disso, declarou que os pagamentos estão presentes no relatório do clubes "pelo menos desde 2003", permanecendo até 2018.

Em abril, o clube espanhol negou, por sua vez, que tenha realizado alguma "ação que tivesse como objetivo final ou intenção alterar a competição para obter algum tipo de vantagem esportiva", em uma declaração de seu atual presidente, Joan Laporta, em uma grande coletiva de imprensa.

O caso Negreira' atingiu um novo nível em março, quando o Ministério Público do Barcelona apresentou uma queixa por corrupção contra o clube catalão e vários ex-dirigentes, como os ex-presidentes Sandro Rosell ou Josep Maria Bartomeu.

A denúncia também foi direcionada contra José María Enríquez Negreira e algumas das suas empresas, através das quais teria recebido mais de 7,3 milhões de euros (R$ 38,5 milhões) entre 2001 e 2018, segundo a denúncia do Ministério Público.