Augusto Melo fala sobre chegada de Mano Menezes ao Corinthians: "Torcer para que os resultados apareçam"

Augusto Melo, candidato que representa a Oposição do Corinthians na eleição presidencial de novembro, falou sobre a chegada de Mano Menezes ao clube. A escolha pelo treinador com contrato até final de 2025 chamou atenção do público, já que Augusto disse em outras oportunidades que Mano não seria sua prioridade em caso de vitória no pleito.

O mesmo não ocorre com a Situação, liderada por André Negão, que sempre enxergou o técnico com bons olhos. Andrés Sanchez, nome de forte influência na Renovação e Transparência, é admirador do trabalho de Mano Menezes.

"Nosso posicionamento já foi dado. Vamos torcer para que os resultados apareçam em campo. Uma vez vencidas as eleições, vamos agir com todo o respeito ao profissional e analisar o trabalho realizado nesse curto tempo", afirmou Augusto. "A responsabilidade por qualquer consequência desse processo é exclusiva daqueles que fizeram parte dele", complementou.