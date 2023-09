Atlético de Madrid segura pressão e aproveita oportunidades para vencer o Osasuna pelo Espanhol

Nesta quinta-feira, o Atlético de Madrid venceu o Osasuna por 2 a 0, no Estádio Reyno de Navarra, para encerrar a sétima rodada do Campeonato Espanhol. Os visitantes abriram o placar no início do jogo, com Griezmann, seguraram a pressão no campo de defesa e ampliaram na reta final, com Samuel Lino.

Com o resultado, o Atlético é o quinto colocado, com 13 pontos, um a menos que o Athletic Bilbao, primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Osasuna está em 14º, com sete pontos, e chega ao quarto jogo seguido sem vencer.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela oitava rodada da La Liga. Às 11h15 (de Brasília), o Osasuna visita o Alavés, no Estádio de Mendizorroza. Mais tarde, o Atlético recebe o Cádiz, no Estádio Metropolitano, às 16h.