Aproveitamento do Inter Miami cai 45% quando não tem Lionel Messi em campo; veja números

Desde a chegada de Lionel Messi, o Inter Miami chegou a duas finais nos Estados Unidos. Conquistou a Leagues Cup em agosto, mas perdeu a decisão do US Open Cup, disputada neste domingo.

Desfalque com dores na coxa, Messi não esteve na derrota por 2 a 1 para o Houston Dynamo. O Inter Miami assistiu ao adversário levantar a taça do torneio em seu próprio estádio, no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

Essa não foi a primeira vez que o Inter Miami sofreu com a ausência do argentino. Em 16 partidas desde que foi contratado, Messi ficou fora de quatro delas, e o time americano só venceu uma. O aproveitamento da equipe sem o craque caiu 45%.