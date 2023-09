Após aprovada, presidente do Fortaleza comenta próximos passos para a SAF do clube

Em meio às atividades apresentadas pelo Fortaleza, a criação da SAF é a que mais ganhou destaque nos últimos dias. Isso porque, após Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Conselho Deliberativo do clube para discutir sobre o assunto, o novo modelo de gestão recebeu recorde no que diz respeito à votação na história do grupo.

Foram 1.195 votos a favor da criação da SAF, o que corresponde a 95,14% da votação total, contra 57 votos para "não" e um para "branco", todos por sócios-proprietários e sócios-torcedores regulares e adimplentes até a mensalidade referente ao mês de agosto de 2023. Antes, o maior número foi para eleger Jorge Mota, em 2015, onde 920 sócios votaram.

De acordo com Marcelo Paz, presidente do Tricolor, o modelo de SAF adotado pelo clube será diferente dos que já existem no setor: "A nossa maior diferença é a aprovação de um processo que não teve venda de ações, já que a criação não é para pagar dívidas, mas sim ter um modelo de gestão mais moderno, com acesso à crédito no mercado, melhores práticas de governança e aberto para que possa receber algum tipo de investimento minoritário".