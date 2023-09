Anunciado pelo Corinthians, Mano não vence um título há cinco anos; veja retrospecto dos trabalhos recentes

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Assim, no Cruzeiro, foi onde Mano teve maior período à frente de um time recentemente: três anos, 169 jogos disputados e quatro títulos vencidos (dois Campeonatos Mineiros - 2018 e 2019 - e duas Copas do Brasil - 2017 e 2018). Nesse período, o treinador teve um total de 82 vitórias, mas o profissional foi desligado do cargo após um período sem vitórias no final de sua passagem.

Falando de Corinthians, os números do Timão sob o comando de Mano Menezes são animadores: somando as duas passagens (2008 a 2010 e 2014), são 248 jogos, 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas, totalizando 63% de aproveitamento. Nesse período, sua equipe marcou 413 gols (mais de um por jogo) e sofreu 235 (menos de um por partida). São, também, três títulos com o clube paulista: a Série B do Campeonato Brasileiro de 2008, o Campeonato Paulista de 2009 e a Copa do Brasil de 2009.