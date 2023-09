Al-Nassr e Al-Hilal em campo: onde assistir e informações dos jogos do Campeonato Saudita

Também neste horário, o terceiro colocado Al Taawon - dos brasileiros Mateus e João Pedro - visita o Al Hazm, que está na lanterna do campeonato com apenas três pontos. Os visitantes, por outro lado, tem 16 pontos e estão a dois do líder Al-Ittihad, que também joga neste mesmo horário

O primeiro colocado do Saudita, comandado por Benzema e Romarinho, visita o Al Feiha, que está na nona posição, com nove pontos.

Para fechar a sexta do Sauditão, o Al-Hilal, de Neymar e Jorge Jesus, entra em campo para encarar o Al-Shabab, em casa, às 15 horas. Após ser poupado e não atuar no último confronto contra o Al Jabalain, pela Copa do Rei Saudita, o camisa 10 brasileiro deve fazer seu retorno aos gramados neste jogo.

Ainda sem ter Neymar como peça consolidada no elenco titular, o Al-Hilal está atualmente em uma sequência de nove jogos sem derrotas. O último revés do clube foi no dia 12 de agosto, contra o Al-Nassr, na final da Liga dos Campeões Árabes.