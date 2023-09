Willian Farias diz que má fase do Coritiba não deve afetar equipe no jogo contra o Athletico-PR: "Clássico é diferente"

Na noite desta quarta-feira, o Coritiba foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, por 2 a 1. O time paranaense vive um momento delicado - foi a oitava derrota seguida do Coxa no Campeonato Brasileiro, e o próximo desafio não será fácil, mesmo que em casa. A equipe terá pela frente o clássico contra o Athletico-PR neste domingo

Após a partida, o volante Wilian Farias falou sobre o momento complicado que vive o Coritiba, mas destacou que tal fato não deve aparecer no próximo duelo. "Quando se trata de um clássico, o momento não se põe na mesa. Clássico é diferente e a gente espera mudar esse cenário", afirmou em entrevista ao Premiere.

O jogador, que voltou há pouco tempo de lesão, disse que o período em que precisou acompanhar os resultados de fora do gramado enquanto se recuperava foi muito difícil.