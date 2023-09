Virna comemora classificação da Seleção feminina no Pré-Olímpico: "Muito importante"

A Seleção Brasileira de vôlei feminino garantiu sua vaga nas Olimpíadas de Paris, em 2024, com uma vitória sobre o Japão no último domingo, pelo Pré-Olímpico. A ex-jogadora Virna, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, exaltou a classificação da equipe.

A jornada da equipe comandada por José Roberto Guimarães foi conturbada pelo falecimento de Walewska, que foi campeã olímpica pela Seleção. Horas depois de receberem a notícia, as brasileiras enfrentaram a Turquia pela quinta rodada e perderam. Na sequência, conseguiram se recuperar e bateram a Bélgica e o Japão, garantindo o segundo lugar do grupo. Virna valorizou a força das jogadoras.

"Eu acho que foi muito importante essa classificação do Brasil para a Olimpíada pelos dois grandes momentos. Pela perda da Wal que abalou muito as meninas e as meninas buscaram forças para superar isso. E é sempre bom você se classificar com antecedência e ter tempo para se preparar, porque Olimpíada é guerra grande, todos querem ganhar", disse Virna.