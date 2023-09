Vinícius Júnior chega à marca de 100 vitórias no Campeonato Espanhol

1??0??0??



?¡@ViniJr alcanzó los ? triunfos en @LaLiga!#RealMadridLasPalmas pic.twitter.com/6Kv6WJxXxA

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 27, 2023

Na vice-liderança do Campeonato Espanhol, os comandados de Ancelotti estão com 18 pontos, um a menos que o Girona, líder do torneio e próximo adversário da equipe. A bola vai rolar nesse sábado, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Montilivi.