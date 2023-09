Valencia lamenta empate do Inter com um a mais na Libertadores, mas prega foco em decisão no Beira-Rio

Mesmo atuando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Internacional cedeu empate por 2 a 2 ao Fluminense na partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no Maracanã. Após o apito final, o centroavante Enner Valencia lamentou o resultado, mas pregou foco da equipe no confronto da volta, no Beira-Rio.

"Sim [empate tem gosto amargo para o Inter]. Podemos dizer isso por agora. A verdade é que o empate é pouco pelo que fizemos no jogo, por estarmos com um homem a mais e não conseguir fechar a partida. Mas, sabemos que agora decidimos em casa, com a nossa torcida. Temos que estar fortes", disse.