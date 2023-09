Torcedor do Corinthians morre eletrocutado nas imediações da Arena após jogo contra o Fortaleza

Ele foi socorrido por uma ambulância que estava no local e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Itaquera. Depois, chegou a ser transferido para o Hospital Planalto, mas não resistiu. O caso foi registrado no 65º Distrito Policial da Capital (Artur Alvim).

Rafael é enteado do vereador Valmir Franco. O prefeito de Águas de Lindóia, Gil Helou (PDT) publicou uma nota de pesar em suas redes sociais.

"Foi com profunda tristeza que recebi a notícia da morte do Rafael, filho da Daniela Suman e enteado do meu amigo, vereador Valmir Franco. Um rapaz novo, alegre e que era apaixonado pelo time de coração, o Corinthians. Uma perda irreparável", escreveu Helou.

"Deixo aqui meu sincero pesar e as nossas orações e pensamentos para a Daniela, para o pai do Rafael, Marcelo Brolezi, também para o Valmir e para todos os amigos e familiares. Que Deus possa dar o conforto que as palavras não conseguem neste momento tão difícil", completou.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o 65º DP afirmou que as devidas providências já foram tomadas. A unidade policial instaurou um inquérito para esclarecer os fatos.