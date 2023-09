Luxemburgo revela que passará por cirurgia na clavícula no final do ano

Questionado do motivo de não ter se movimentado muito à beira do campo ontem (26), como costuma fazer, Luxa disse que um problema na clavícula está atrapalhando. O treinador revelou que vai passar por uma cirurgia na região assim que acabar este ano.

"Estou com lesão de clavícula que me impede muito de... os meninos sabem, tenho trabalhado muito... Os menos sabem, chego em todo treinamento todo... Vou ter que passar por cirurgia no final do ano, então é meio complicado ficar andando para lá e para cá", disse o técnico.

Apesar das críticas, o plano da diretoria é seguir com Luxa até o final da temporada. Em compensação, é muito difícil que o treinador vire o ano como técnico do Timão, já que ele não está nos planos dos candidatos à presidência do clube, André Negão e Augusto Melo.

Com o empate em 1 a 1, a eliminatória contra o Fortaleza está completamente aberta. A volta da semifinal está marcada para o dia 3 de outubro (terça-feira), na Arena Castelão, em mesmo horário. Agora, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o São Paulo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.