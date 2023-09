Sem vitórias e dificuldade em casa: como o Boca chega para encarar o Palmeiras

Além da Libertadores, o goleiro de 36 anos também foi herói na classificação do Boca na Copa da Argentina. Nas oitavas de final, a equipe empatou sem gols com o Almagro, time da segunda divisão argentina e, na disputa de pênaltis, o arqueiro pegou mais duas cobranças. Com seis defesas em pouco mais de um mês, Romero chegou a 10 cobranças defendidas em 19 tentativas, e pode ser arma dos argentinos para superarem o Palmeiras.

Apesar das boas atuações de Romero, o rival do Verdão tem encontrado dificuldade em vencer. Desde agosto, o Boca soma duas vitórias, três derrotas e seis empates, sendo três deles sem gols. Mesmo na pulsante Bombonera, a equipe comandada por Jorge Almirón não vence em casa desde o dia 18 de agosto.

Os resultados e o baixo número de gols passam pela fase ruim do setor ofensivo. O uruguaio Cavani, contratado com grandes expectativas, marcou apenas um gol em nove jogos. Miguel Merentiel, emprestado pelo Palmeiras, é o artilheiro do time com nove gols. Já Benedetto, carrasco do Verdão em 2018, balançou as redes apenas cinco vezes na temporada.

Passando por altos e baixos, o Boca se prepara para encarar o Palmeiras amanhã (28), em casa, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta acontece no dia 5 de outubro (quinta-feira), às 21h30, no Allianz Parque. O time que passar enfrenta o vencedor de Internacional x Fluminense na grande final, disputada no Maracanã.