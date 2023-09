Sem Messi, Inter Miami perde do Houston Texas na decisão da US Open Cup

Já o Houston Texas se consagra campeão do torneio, também conhecido como Copa dos Estados Unidos, pela segunda vez. O time levantou o troféu da competição também em 2018.

Agora, o Inter Miami enfrenta o New York City, às 20h30 (de Brasília) de sábado (30), novamente no DRV PNK Stadium, pelo 30º compromisso na Conferência Leste da MLS. No mesmo dia, a partir das 21h30, o Houston Dynamo encara o FC Dallas, no PNC Stadium, no Texas (EUA), no 31º jogo na Conferência Oeste do torneio nacional.

O jogo entre Inter Miami e Houston Dynamo

Sem o sete vezes eleito melhor do mundo em campo, o Houston Dynamo criou as melhores chances da partida. Com isso, abriu o placar logo aos 24 minutos do primeiro tempo. Baird fez jogada pela esquerda, acionou Artur no meio. O volante ex-São Paulo abriu na direita para Dorsey, que invadiu a área com velocidade e mandou uma bomba para marcar o 1 a 0.

Sete minutos depois, Escobar deu belo passe para Quiñónes entrar na área pela ponta esquerda, mas o atacante foi derrubado por Yedlin. O árbitro, então, assinalou pênalti para os visitantes. Bassi foi para a cobrança, bateu no meio do gol e ampliou a vantagem do clube do Texas.

Na volta do intervalo, aos 27 minutos da etapa complementar, o Houston Dynamo até chegou a marcar o terceiro com Quiñónes. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do atacante colombiano.