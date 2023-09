São Paulo tem 2 gols anulados, mas vence Coritiba e se afasta da zona de rebaixamento

São Paulo domina o 1ºT

O São Paulo dominou o primeiro tempo, praticamente não deixando o Coritiba jogar. Ao longo da etapa inicial o time comandado por Dorival Júnior teve diversas oportunidades para balançar as redes e chegou ao primeiro gol logo aos dois minutos com James Rodríguez, que recebeu dentro da área e bateu sem chances para o goleiro, mas o árbitro marcou impedimento de Nathan no lance.

Já aos 24 minutos o Tricolor balançou as redes novamente com Michel Araújo, que bateu forte da entrada da área, no cantinho. O árbitro, no entanto, marcou impedimento pelo fato de dois atletas tricolores em posição irregular terem atrapalhado a visão do goleiro do Coxa no lance.

Um pouco depois, porém, não teve jeito. Aos 30 minutos James Rodríguez cobrou falta venenosa, Gabriel espalmou e no rebote Alan Franco completou para o fundo das redes. Inicialmente a arbitragem marcou impedimento mais uma vez, mas, após revisão do VAR, o gol foi validado.

Só que o Coritiba acabou empatando já nos acréscimos. Gabriel Neves vacilou na saída de bola, e Islam Slimani, cara a cara com Jandrei, precisou apenas completar para o fundo do gol e deixar tudo igual no placar.

Mas, o São Paulo ainda teve tempo para recuperar a vantagem antes do intervalo. Aos 53 minutos o árbitro, após revisão do VAR, deu pênalti a favor dos donos da casa por causa de um toque de mão de Victor Luis em cruzamento de Nathan. Luciano foi para a cobrança e não desperdiçou, recolocando o Tricolor à frente no placar.