São Paulo não perde para o Coritiba como mandante há seis anos; veja retrospecto

O São Paulo ainda está de ressaca pelo título inédito da Copa do Brasil, conquistado no último domingo, no Morumbi, em cima do Flamengo. Apesar disso, a equipe de Dorival Júnior tenta virar a chave e se concentrar nos próximos duelos pelo Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do time será já nesta quarta-feira, diante do Coritiba, em jogo atrasado pela 22ª rodada da competição. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Morumbi.

Há oito partidas sem vencer no Brasileirão, o Tricolor tenta quebrar o jejum para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento para a Série B. Atualmente, a equipe figura no 14º lugar da tabela a está a apenas três pontos do Bahia, primeiro dentro do Z4.