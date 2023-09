São Paulo acaba com jejum de oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro

Chegou ao fim o longo jejum de vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira a equipe comandada por Dorival Júnior recebeu o Coritiba, no Morumbi, em duelo atrasado válido pela 22ª rodada da competição, e voltou a conquistar um resultado positivo após oito jogos ao bater o adversário por 2 a 1.

O último triunfo do São Paulo no Brasileirão havia sido no dia 16 de julho, goleada sobre o Santos, no Morumbi, por 4 a 1. De lá para cá o Tricolor amargou cinco derrotas e três empates, desempenho que fez o clube se aproximar da zona de rebaixamento.

A queda de rendimento do São Paulo nas últimas semanas tem explicação. Como foi avançando de fase tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, Dorival Júnior acabou levando a campo em muitas rodadas do Campeonato Brasileiro um time reserva, que em muitos jogos foi superior ao adversário, mas não conseguiu somar os três pontos.