Santos terá sequência contra clubes em ascensão no 2° turno do Brasileirão

Já no dia 19 de outubro, o Santos recebe o Red Bull Bragantino. Assim como o Vasco e o Palmeiras, o Massa Bruta soma três triunfos, uma igualdade e um revés no segundo turno.

O Peixe, por sua vez, tem a 12ª melhor campanha no returno, com seis pontos (duas vitórias e três derrotas). Na classificação geral, o time está em 18º, com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Para tentar escapar o quanto antes do Z4, portanto, o Alvinegro terá que superar rivais que estão em ascensão na competição. O jogo contra o Vasco será neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.