Renato Augusto fala sobre Luxemburgo e renovação: 'Está nas mãos do Corinthians'

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Outro assunto abordado foi a situação contratual de Renato com o Corinthians. Seu vínculo com o clube se encerra no fim deste ano, mas o meia demonstrou desejo de ficar para a próxima temporada.

"Já falei sobre isso, gostaria de continuar e fazer parte de um novo processo. Com novos jogadores surgindo e outros chegando. Mas está nas mãos do Corinthians, estou tendo paciência com isso. Quando a gente achar que temos que conversar, vamos conversar", afirmou.

Uma das principais referências técnicas do elenco, o experiente jogador está em sua segunda passagem pelo clube do Parque São Jorge. No total, são 29 gols marcados ao longo de 229 partidas.

Nesta temporada, porém, o atleta de 35 anos desfalcou o time em jogos importantes, como o último clássico contra o Palmeiras. A diretoria do Timão tem avaliado a condição física do jogador, que pode se tornar um empecilho para a ampliação do contrato.

O Corinthians de Renato Augusto retorna a campo no sábado para enfrentar São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Majestoso terá início às 18h30 (de Brasília), no Morumbi.