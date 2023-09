Reforços? Leila revela dificuldade no mercado para trazer novos jogadores ao Palmeiras

Mesmo com a disputa da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pela frente, o Palmeiras já está começando a planejar seu 2024. Um dos pontos importantes é a chegada de reforços ao elenco, ponto criticado pela torcida nesta temporada.

Em declaração à ESPN, a presidente do clube, Leila Pereira, afirmou que o Verdão está com dificuldade de negociar com atletas internacionais pelo sentimento de baixa segurança do país. A dirigente citou que ela mesma já foi ameaçada de morte por torcedores após resultados negativos.

"Eu conversei com vários jogadores, pessoalmente. Muitos jogadores que estão fora não querem vir pela falta de segurança que o Brasil tem. Você acha que alguém gosta de ficar sendo ameaçado de morte? Como eu sou? Como alguns jogadores já foram? Se você perde duas, três partidas, é um caos", revelou.