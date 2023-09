Ramón Díaz elogia elenco após deixar a zona de rebaixamento: "Nunca desistiram"

"O clube e toda a torcida estão nos apoiando para continuarmos com esta mentalidade ganhadora. O Vasco é uma grande equipe, um grande clube. Temos os maiores torcedores do Brasil. Necessitamos do apoio de todos para darmos mais alegrias no futuro", declarou.

O Vasco já voltou aos treinos e iniciou a preparação para a partida deste domingo às 16 horas (de Brasília), em um duelo direto contra o Santos, na Vila Belmiro.