Patrick de Paula inicia treinos no campo após recuperação de lesão no joelho

O Botafogo perdeu o volante Patrick de Paula no começo da temporada. O jogador sofreu grave lesão no joelho e realizou cirurgia no local.

Patrick de Paula só deve retornar aos gramados na próxima temporada. Nesta semana, o volante deu mais um passo na recuperação.

O jogador iniciou os treinos no gramado. Patrick de Paula postou uma foto nas redes sociais em frente ao campo do CT Lonier.