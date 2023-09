Osimhen pode processar Napoli por vídeo no Tik Tok ridicularizando pênalti perdido: "Inaceitável"

A relação entre Napoli e seu atacante Victor Osimhen entrou em rota de colisão nos últimos dias. Nesta quarta-feira, o agente do jogador comunicou sua insatisfação com um vídeo publicado nas redes sociais do clube ridicularizando pênalti perdido no jogo passado.

"O que aconteceu hoje no perfil oficial do Napoli na plataforma TikTok não é aceitável. Um vídeo zombando de Victor foi primeiro tornado público e depois, mas agora tardiamente, excluído", escreveu Roberto Calenda, empresário de Osimhen.

O vídeo se trata de um lance que ocorreu no último domingo, quando o Napoli visitou o Bologna pela Serie A e empatou por 0 a 0. Osimhen reclamou de pênalti, que acabou sendo marcado na sequência. Entretanto, o atacante desperdiçou a cobrança.