Osasuna x Atlético de Madrid: confira onde assistir e mais informações sobre o jogo por La Liga

No entanto, mesmo com os três pontos, o Atleti ainda não entrará no G4 da tabela de classificação do Espanhol. A equipe está a quatro pontos do Athletic Bilbao, quarto colocado.

Do outro lado, o Osasuna está na parte de baixo da classificação e figura na sétima colocação, com sete pontos. Os donos da casa miram uma vitória para se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.