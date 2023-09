"Não jogue contra": Cruzeiro lança campanha contra arremesso de objetos no gramado

O Cruzeiro lançou uma nova campanha apelidada de "Não jogue contra". O objetivo é a conscientização para que seus torcedores não arremessem objetos no gramado em jogos do clube a fim de evitar punições.

De acordo com informações divulgadas pela Raposa, haverá divulgação tanto nas redes sociais e no aplicativo Nação Azul quanto no telão do Mineirão, nas placas estáticas e de LED do campo, nos bares e nas TV's internas do estádio, que exibirão mensagens com o slogan da campanha.