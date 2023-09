Na volta de Vini Jr, Real Madrid vence o Las Palmas em casa pelo Campeonato Espanhol

Na segunda etapa, logo no início, Rodrygo cruzou na medida para Joselu finalmente desencantar e marcar o segundo gol do Real Madrid na partida. Logo no lance seguinte, o técnico Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Vini Jr, que retornou de lesão após quase um mês. Aos 25 minutos, o Las Palmas conseguiu sua primeira finalização no gol, mas Kepa conseguiu agarrar sem dificuldades.

Ancelotti colocou, na reta final do jogo, os titulares que ficaram no banco de reservas para que também não perdessem ritmo de jogos, apesar de terem sido poupados. Os minutos finais foram quase de um jogo-treino no qual ambas as equipes trocaram passes e não tiveram descidas agressivas efetivas.