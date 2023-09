Mirassol e CRB e mais: informações e onde assistir aos jogos da Série B desta quinta

Nessa quinta-feira, a 30 rodada da Série B começa com dois jogos. Às 19h (de Brasília), Mirassol e CRB se enfrentam no Estádio Campos Maia.

As duas equipes estão próximas na tabela de classificação da segunda divisão. Com 43 pontos, o time do interior paulista está na décima posição, com dois a menos que o clube de Alagoas, nono colocado. O confronto terá transmissão do Sportv e do canal por assinatura Premiere.

Mais tarde, às 21h30, Londrina e Sampaio Corrêa duelam no Estádio do Café. Em casa, os londrinos buscam vencer para respirar na briga pela permanência. No momento, o clube está na 19ª colocação, com 21 pontos, nove a menos que o Avaí, primeiro fora da degola.