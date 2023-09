Milan vira sobre o Cagliari e cola na liderança do Campeonato Italiano

Ainda no primeiro tempo, o Milan virou o jogo. Com 45 minutos, Fikayo Tomori desviou um cruzamento rasteiro à queima-roupa para colocar a equipe à frente no placar. Na volta do intervalo, aos 14 minutos da etapa final, Ruben Loftus-Cheek recebeu na entrada da área e soltou o pé no canto esquerdo, um golaço que colocou 3 a 1 no marcador.

Empoli e Atalanta vencem

O Empoli conquistou sua primeira vitória no Campeonato Italiano nesta quarta-feira. Contra a Salernitana, a equipe venceu por 1 a 0, com um gol marcado no primeiro tempo. O resultado a tirou da última colocação. Agora, assume o 19º lugar, com três pontos.

O Atalanta, por outro lado, entrou no G4 com um triunfo por 1 a 0 sobre o Hellas Verona. Jogando fora de casa, a equipe balançou as redes no início do jogo e saltou para a quarta posição, com 12 pontos.